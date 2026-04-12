Peso tiene su mejor semana desde septiembre de 2024

El peso se apreció frente al dólar durante la semana pasada y apuntó su mejor resultado desde mediados de septiembre de 2024.

La divisa local fue favorecida por un debilitamiento global del dólar y una disminución en la aversión al riesgo tras tensiones geopolíticas.

Con datos del Banco de México (Banxico), la moneda cerró a un nivel de 17.3186 pesos por dólar, una apreciación de 0.25% el viernes pasado, y con ello sumó su quinta jornada con avances.

En su comparación semanal, la divisa obtuvo una apreciación de 2.88%, su mejor resultado desde la semana que finalizó el 14 de septiembre de 2024, cuando ganó terreno al dólar con 3.42 por ciento.

En el presente año, el peso tiene una ganancia frente al billete verde de 3.82 por ciento.

En la canasta amplia de principales cruces, la mayoría de las divisas cerraron con una apreciación semanal.

Las divisas más apreciadas fueron el florín húngaro con 4.18%, el rublo ruso con 3.85%, el rand sudafricano con 3.16%, el shekel israelí con 2.93%, el peso mexicano con 2.88% y el peso chileno con 2.83 por ciento.

Las únicas divisas depreciadas fueron la rupia de Indonesia con 0.73% y la lira turca con 0.16 por ciento.

Factores a favor

Entre los factores que apoyan al peso es un dólar debilitado frente a diferentes divisas. Expertos coincidieron que en la medida que el conflicto de Medio Oriente se mantenga contenido, se prevé una dinámica de debilitamiento coyuntural en el dólar.

“El retroceso del dólar se debió principalmente a que el martes por la tarde Irán y Estados Unidos anunciaron que habían alcanzado un acuerdo de cese al fuego para dar espacio a dos semanas de negociaciones y la reapertura del Estrecho de Ormuz. Debido a que esto podría ser un primer paso a un acuerdo de paz y la posterior normalización de los flujos de petróleo y otros energéticos del Golfo Pérsico, se observó un aumento del apetito por riesgo en los mercados financieros globales”, escribió Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base.

Añadió que el desempeño de los mercados la semana que comienza este lunes podría estar determinado por los resultados de las primeras negociaciones entre delegaciones de Irán y Estados Unidos, que se llevaron a cabo a el pasado sábado en Islamabad, Pakistán.

Los mercados también podrían reaccionar ante cambios en las expectativas de tasa de interés de la Reserva Federal, ante las presiones en precios que se hicieron evidentes en la inflación de marzo, comentó la analista.

Felipe Mendoza, Analista de mercados EBC Financial Group, afirmó aseveró que, de cara a las próximas jornadas, el peso mantendrá un sesgo de fortaleza frente al dólar, aunque con una volatilidad latente ligada a la geopolítica y lo que pase en Oriente Medio.

“El éxito o fracaso de las conversaciones de este fin de semana entre Estados Unidos e Irán en Pakistán será el factor determinante, un acuerdo definitivo podría llevar al peso a buscar niveles cercanos a los 17.10, mientras que cualquier ruptura de la tregua reavivaría la demanda de refugio en el dólar”, detalló el analista en un reporte del pasado viernes.

Apuestas por apreciación del peso caen ligeramente

Los inversionistas en Chicago tienen dudas sobre si el peso seguirá apreciándose frente al dólar y las posiciones especulativas a favor de la moneda mexicana cayeron por segunda semana consecutiva.

En el Mercado de Futuros de Chicago, las posiciones especulativas a la espera de una apreciación del peso disminuyeron en la semana comprendida entre el miércoles 3 de abril y el 10 de abril.

Las posiciones netas especulativas a favor del peso se ubicaron la semana pasada sobre los 57,500 contratos, lo que representa una caída de 200 contratos, frente a los 57,700 de la semana previa, equivalente a una reducción moderada del 0.34 por ciento.

Debilidad continua

Por su parte, el índice dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, como el euro y el franco suizo, registró su peor semana desde enero.

El DXY cerró la semana a un nivel de 98.65 puntos un descenso de 0.17% el viernes. En su comparación semanal, el indicador cayó 1.57 por ciento. En lo que va de año, presenta un alza de 0.34 por ciento.

Analistas de Banorte escribieron que “en la medida que el conflicto de Medio Oriente se contenga, esperamos una dinámica de debilitamiento coyuntural en el dólar. Dentro de este marco, el peso pudiera oscilar entre los 17.10 y 18.30 pesos por unidad, en un contexto donde una desviación estándar equivale a alrededor de 30 centavos”.