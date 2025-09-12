Peso se fortalece frente al dólar y rompe una racha de dos semanas a la baja

Al cierre de la jornada de este viernes el peso mexicano recupero terreno frente al dólar alcanzando un nuevo mínimo en el año, en medio de crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense comenzará a recortar las tasas de interés la próxima semana.

Con datos oficiales de Banco de México (Banxico) el tipo de cambio terminó la jornada en 18.4483 unidades por billete verde, lo que significó una apreciación de 3.45 centavos, o 0.19%, respecto al cierre del día anterior.

Con este resultado el peso registró un nuevo mínimo frente al billete verde y cerró la semana con una apreciación de 26.60 centavos, o 1.42%, rompiendo con una racha de dos semanas consecutivas con retrocesos. Además, continua en niveles no vistos desde julio de 2024.

Felipe Mendoza, analista de mercados financieros en ATFX LATAM espera que, para los próximos días, el tipo de cambio oscile entre 18.40 y 18.60 pesos por dólar, condicionado al resultado de la próxima decisión de la Fed y a cómo evolucionen las especulaciones sobre la divisa.

Por su parte, el índice dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis monedas, subió 0.10% a 97.63 puntos.

Además, los datos económicos en Estados Unidos que se dieron a conocer esta semana fueron claves para que monedas emergentes, como el peso, ganaran terreno frente al dólar.

Con la decisión de política monetaria de la Fed en puerta, los inversionistas mantienen su atención en la posibilidad de recortes a la tasa de interés hacia final de año.

Analistas de Grupo Financiero BX+ destacaron que “las últimas cifras de inflación y empleo en EU dieron certeza en que el Fed recortará el rango objetivo de los fondos federales la próxima semana. Ahora el mercado se debate en estimar la magnitud de los ajustes en tasas de interés para los próximos meses”.