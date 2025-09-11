Peso enrachado, va por su quinta sesión de apreciación: ¿A cuánto cotiza?

El peso mexicano continúa con racha positiva frente al dólar la mañana de este jueves, mientras los inversionistas incorporan datos de inflación al consumidor y de empleo en Estado Unidos, y de actividad industrial en México.

El tipo de cambio spot se ubica en 18.5337 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.31%, o 5.71 centavos, frente al cierre de ayer en 18.5908 unidades, de acuerdo con el dato oficial del Banco de México (Banxico).

Por otra parte, el índice dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una cesta de seis divisas referencia, baja 0.24% a 97.55 puntos.

El peso se aprecia contra el dólar la mañana de este jueves, luego de que la inflación al consumidor de agosto en EU se ubicara en 2.9%, un nivel mayor al observado el mes anterior, pero en línea con lo esperado por el mercado.

Al tiempo que las solicitudes semanales de desempleo se ubicaron en 263,000 por encima de lo esperado.

“El tipo de cambio de cambio es impulsado a la baja por el debilitamiento del dólar, después de conocer datos económicos en EU”, señalaron analistas de Monex en una nota de apertura.

En el plano local el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó datos de la actividad industrial a julio de 2025, la cual descendió 1.2% respecto al mes anterior, y bajó 2.8% a tasa anual.

Por otro lado, ayer se presentó al congreso una iniciativa para imponer aranceles, entre 10% y 50%, a países con los que México no tiene tratado comercial, con el objetivo de proteger la industria nacional.