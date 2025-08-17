Oro pierde en la semana por datos de inflación en EU

Los precios del oro subieron levemente el viernes, pero cayeron en la semana por datos de inflación en Estados Unidos que redujeron las apuestas a un gran baja de tasas de interés, y el foco se desplazaba a las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin.

El oro al contado ganó 0.2%, a 3,342.62 dólares por onza, con un descenso del 1.7% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaron 0.2%, a 3,388.2 dólares pero perdieron 1.87% en la semana.

Una depreciación del dólar hizo que las materias primas resultaran más asequibles para los compradores con otras divisas.

Los precios al productor en Estados Unidos registraron en julio su mayor aumento en tres años, en medio de un repunte de los costos de bienes y servicios, según mostró un informe del jueves, lo que indica presiones inflacionistas en ciernes.

Los operadores ven un 90.6% de probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés 25 puntos básicos en septiembre, frente al 95% antes a la publicación de los datos.

El oro no devenga intereses y suele tener un buen desempeño en entornos de tasas bajas.

"Si bien los precios del oro se estabilizaron el viernes, más pérdidas podrían estar a la vuelta de la esquina dependiendo de cómo se desarrolle la cumbre entre Trump y Putin en Alaska", dijo Lukman Otunuga, analista de Investigación senior de FXTM.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado cayó 0.1%, a 37.96 dólares la onza; el platino perdió 1.4%, a 1,338.32 dólares; y el paladio bajó 2%, a 1,122.92 dólares.

Cobre se estabiliza

Los precios del cobre se estabilizaron el viernes, ya que los sombríos datos económicos de China, principal consumidor mundial de metales, se vieron contrarrestados por la debilidad del dólar y la esperanza de que los datos animen a Pekín a adoptar más estímulos.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzó 0.2%, a 9,782 dólares la tonelada, cerca del máximo de dos semanas alcanzado el martes. Datos publicados el viernes mostraron que el crecimiento de la producción de las fábricas chinas se desplomó en julio a su nivel más bajo en ocho meses, mientras que las ventas minoristas se desaceleraron de forma brusca.

"En el contexto de los metales básicos, estos indicadores sugieren un entorno de demanda moderada, que probablemente pesará sobre el consumo de metales y los precios en medio de la preocupación por la desaceleración de la economía china", dijo Neil Welsh, jefe de Metales de Britannia Global Markets.

Los precios se vieron respaldados por la esperanza de que los débiles datos aumenten la presión sobre las autoridades chinas para que apliquen más estímulos con el fin de reactivar la demanda interna.

El mercado también se vio favorecido por la caída del dólar en una semana cargada de datos, lo que mantuvo intactas las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre