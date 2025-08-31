Oro en su mejor nivel desde abril pasado

Los precios del oro subieron alrededor de un 1% el viernes y registraron su mejor desempeño mensual desde abril, ya que los datos sobre la inflación en Estados Unidos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en septiembre.

El oro al contado sumó un 0.9% a 3,448 dólares la onza, para ganar un 4.8% en agosto. Mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaron un 1.2% a 3,515.70 dólares.

El dólar cotizaba estable, pero se encaminó a una caída mensual del 2.2%. La debilidad del billete verde hace que el oro sea menos caro para los compradores extranjeros. El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó en julio, mientras que la inflación subyacente repuntó a medida que los aranceles sobre las importaciones elevaron los precios de algunos bienes.

El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0.5% el mes pasado, tras una mejora del 0.4% revisada al alza en junio, informó la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio (BEA, por sus siglas en inglés).

"Esperamos una baja de tasas por parte de la Reserva Federal, o posiblemente dos, a lo largo de este año, lo que en general favorece los precios de las materias primas, incluidos el oro y la plata", afirmó David Meger, director de comercio de metales de High Ridge Futures.

La plata al contado subió un 1.53% a 39.70 dólares la onza para sumar su cuarto mes seguido de avances. El platino avanzó un 0.3% a 1,363.30 dólares para cerrar el mes en alza; mientras que el paladio restó un 0.1%, a 1,101.85 dólares para cerrar agosto en rojo.