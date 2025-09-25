Oro frena alza tras reporte de empleo en EU

El oro recortó el jueves su alza inicial después de que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos bajaron, mientras los inversionistas esperan los datos de inflación que podrían dar forma a los próximos movimientos de tasas de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado cotizó estable en 3,735,09 dólares por onza, tras haber subido 0.6% más temprano en la sesión y de haber llegado a un máximo histórico de 3,790.82 dólares el martes. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre cayeron 0.1% a 3,766 dólares.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayó la semana pasada, pero el mercado laboral ha perdido brillo en medio de un ritmo anémico de contrataciones. En tanto, la economía estadounidense creció más rápido de lo que se pensaba en el segundo trimestre.

"El mayor riesgo a corto plazo para el oro es una lectura del PCE más alta de lo esperado. Si la inflación sorprende al alza, podría impulsar al dólar y pesar temporalmente sobre el oro", dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega jefe de Metales de Zaner Metals.

Los inversionistas esperan ahora el informe sobre el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida de la Fed. Según un sondeo de Reuters, se espera un alza intermensual del 0.3% en agosto y del 2.7% interanual.

Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas en octubre es del 85%, frente al 90% anterior a la publicación de los datos de empleo.

El lingote es considerado un valor de refugio y suele prosperar en un entorno de tasas bajas.