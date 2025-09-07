Oro alcanza un máximo récord y bordea los 3,600 dólares tras débiles datos de empleo de EU

Los precios del oro alcanzaron máximos históricos el viernes, quedando a centavos de la marca de 3,600 dólares, después de que el débil informe de empleo de Estados Unidos cimentara las esperanzas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal, impulsando de nuevo la subida del lingote.

El oro al contado subió 1.5%, a 3,596.01 dólares por onza, tras alcanzar un pico de 3,599.89 más temprano en la sesión y registrar su mayor alza semanal en cuatro meses.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaron 1.3% a 3,651.90 dólares.

Los datos mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4.3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se están suavizando y cimentando el caso de un recorte de tasas de interés por parte de la Fed este mes.

El oro, que no paga intereses, tiende a brillar cuando las tasas son bajas y la incertidumbre elevada, lo que lo convierte en el activo preferido de los inversionistas que buscan seguridad.

El oro ha subido 37 % en lo que va del año, tras un aumento del 27% en 2024, impulsado por la debilidad del dólar, las compras de los bancos centrales, un contexto de flexibilización de la política monetaria y una mayor incertidumbre geopolítica y económica.

China e India son los principales consumidores de oro. La demanda física de oro en estos países cayó en la semana por precios récord.

Los datos del banco central chino sobre las reservas de oro de agosto, no alcanzarán los máximos históricos de septiembre, pero podrían arrojar más luz sobre el modo en que la demanda de los bancos centrales se ha visto afectada por los elevados precios de los lingotes.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió 0.9%, a 41.02 dólares la onza.

El trigo y la soya registraron caídas semanales, mientras que el maíz sumó su tercera subida semanal consecutiva, impulsado por las fuertes ventas de exportación y las expectativas de que el USDA rebaje sus perspectivas de cosecha para 2025.