OPEP+ vuelve a subir cuotas de producción en 206,000 barriles por día

Los países productores de petróleo de la OPEP+ decidieron este domingo volver a aumentar las cuotas de producción en un momento en que la guerra en Oriente Medio disparó los precios de la energía.

El cartel, que incluye a grandes productores como Arabia Saudita, Rusia y países del Golfo, decidió implementar a partir de mayo un "ajuste de la producción" de 206,000 barriles por día (bpd). A principios de marzo, la OPEP+ decidió adoptar la misma estrategia para el bombeo en abril.

El ajuste de la producción se concretará mediante un aumento de la actividad de ocho países de la alianza - Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

En un comunicado previo, estos países habían advertido que la reparación de la infraestructura energética dañada en los recientes ataques "es costosa y tomará mucho tiempo", lo que puede impactar en la oferta de petróleo a futuro.

Los ataques de Irán contra la infraestructura de producción y el bloqueo del tránsito por el estrecho de Ormuz perjudicaron las exportaciones de crudo desde el Golfo.