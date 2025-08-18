Lectura 1:00 min
OpenAI planea venta secundaria de acciones
SoftBank, Dragoneer y Thrive ya son inversionistas en OpenAI y la última de ellas podría liderar la ronda.
OpenAI, la empresa de inteligencia artificial sin fines de lucro detrás del desarrollo de ChatGPT, planea vender alrededor de seis mil millones de dólares en acciones como parte de una venta secundaria que valoraría a la empresa en aproximadamente 500 mil millones, reportó la cadena estadounidense CNBC.
Las acciones serían vendidas por empleados actuales y anteriores de OpenAI a inversionistas como SoftBank, Dragoneer Investment Group y Thrive Capital, de acuerdo con una persona familiarizada con las negociaciones.
Te puede interesar
SoftBank, Dragoneer y Thrive ya son inversionistas en OpenAI y la última de ellas podría liderar la ronda.
Las conversaciones aún se encuentran en sus primeras etapas y los detalles podrían cambiar, de acuerdo con el reporte de CNBC.