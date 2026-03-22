Mineras en BMV borran 495,536 millones de pesos en valor de mercado en marzo

Las empresas mineras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acumulan una pérdida de 495,536 millones de pesos en valor de capitalización en lo que va del presente mes, lastrado por la caída en los precios de los metales preciosos.

Grupo México, el cuarto productor de cobre más grande del mundo, es la que más ha perdido en valor de capitalización con 356,709 millones de pesos para ubicarse en 1.348 billones. A pesar del desempeño mensual negativo sigue firme como la empresa más valiosa de la BMV.

En segundo lugar se ubica Industrias Peñoles, de Grupo BAL, al borrar 113,304 millones de pesos en valor de mercado, para sumar un total de 434 ,695 millones.

En el caso de Minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, presentó una pérdida de 25,332 millones de pesos para tener 56,286 millones de pesos en valor de capitalización, en lo que va del tercer mes del 2026.

Finalmente la compañía Minera Autlán, una empresa siderúrgica enfocada al aprovechamiento del mineral manganeso, con un descenso de 191 millones de pesos en valor de mercado para sumar 2,264 millones.

El valor de las acciones mineras está directamente vinculado a los precios internacionales de las materias primas.

Durante marzo, el oro al contado ha retrocedido 14.90% a un precio de 4,491.15 dólares la onza, mientras que otros metales como la plata y el cobre también han sufrido declives, de 27.7 y 11.37% respectivamente, lo cual presiona a la baja a emisoras como Grupo México y Peñoles.

La incertidumbre por conflictos, como el de Medio Oriente, ha generado volatilidad; mientras que el oro sirve de refugio, las tensiones pueden borrar ganancias rápidas.

Alejandro de la Rosa, analista de Signum Research, aseguró en un análisis que las mineras presentaron rendimientos negativos, en línea con la debilidad en los precios de los metales, lo que afectó el desempeño del sector minero.

“El movimiento se explicó por el fortalecimiento de la divisa estadounidense, el incremento en los precios del petróleo y la expectativa de que las tasas de interés en Estados Unidos se mantendrán elevadas por un tiempo prolongado. Este entorno redujo el atractivo de activos sin rendimiento, como los metales preciosos, generando una caída generalizada en el complejo de materias primas”, detalló.

En Bolsa caen

Las acciones de las empresas mineras que cotizan en Bolsa registran fuertes caídas en marzo. Los títulos de Peñoles son los que más pierden (-26.07%) para cotizar en 808.58 pesos por unidad, seguido por los de Grupo México (-20.92%) a 173.21 pesos.

Los papeles de Minera Frisco, de Carlos Slim, caen 31% y cotizan en 9.31 pesos cada uno.

Los títulos de Fresnillo, subsidiaria de Peñoles, pierden en la Bolsa de Londres 25.53 por ciento.