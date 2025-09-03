México, listo para atraer a inversionistas foráneos

México cuenta con las condiciones perfectas para que los participantes del mercado y compañías inviertan, hay ventajas por la zona geográfica, estabilidad y talento.

María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), dijo que “estamos en condiciones mucho más favorables que nuestros competidores globales, incluso dentro del mismo bloque, esta posición en México es estratégica y se relaciona con otros países que hoy en día enfrentan costos y mayores riesgos del trastorno de la cadena de suministro. De esta manera México refuerza su posición como un socio competitivo y confiable”.

En el marco del BIVA Day NYC 2025, en la ciudad de Nueva York, Ariza afirmó que la estrategia de México se centra en una doble vía. Por un lado, fortalecer los lazos internacionales que facilitan el flujo de capital e inversión; por otro, adoptar un enfoque analítico y basado en datos para navegar las complejidades del mercado global.

Esta combinación posiciona al país como un destino atractivo y resiliente en el escenario económico mundial.

“BIVA Day es un puente que conecta a ambas naciones, dos mercados y dos culturas que comparten una visión común para impulsar el crecimiento en innovación e inversión. Estamos reuniendo a las compañías más importantes con inversionistas mundiales, para que se involucren en un diálogo y puedan crear alianzas”, dijo .

María Ariza habló de que la relación entre México y Estados Unidos es la más compleja del mundo, ya que, en el 2024, el valor de intercambio comercial entre los dos países excedió los 930,000 millones de dólares, lo que significa que cada minuto se intercambian 1,700 millones de dólares.

Hay avances

La directora de la segunda plaza bursátil de México afirmó que se ha logrado avanzar en la resolución de uno de los principales retos del mercado mexicano que es la liquidez, por lo que para conseguirla se ha invertido en tecnología, algoritmos especializados y programas de incentivos que permitan a los creadores de mercado actuar como proveedores activos de este rubro.

“Lentamente, pero con certeza, hemos ganado terreno y estamos avanzando hacia un mercado de valores más sólido. BIVA ha demostrado ser un jugador clave en esta transformación. Estamos orgullosos de lo que hemos construido en estos siete años, pero también queremos establecer un reto: tener un mercado más incluyente, equitativo y profundo”, dijo durante su ponencia.

Jugador estratégico

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante su participación dijo que en las últimas décadas México se ha consolidado como un jugador estratégico mundial y esto le ha permitido incrementar su modelo de exportación, mejorando con ello su nivel económico, colocándose como el socio comercial número dos de Estados Unidos.

Ello, por la ubicación geográfica “privilegiada” y a la red de acuerdos comerciales que conectan a México con más de 50 países.

Agregó que la economía nacional está en una etapa de consolidación con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que ha sobrepasado las expectativas del mercado y con estabilidad macroeconómica.

Explicó que el gobierno federal promueve proyectos estratégicos con un valor nacional agregado, asegurando que el país sea una referencia en manufactura.