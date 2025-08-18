Mercados operan con cautela tras reunión

Los mercados financieros registraron movimientos moderados el lunes, tras la esperada reunión en la Casa Blanca entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebrada después de una cumbre sin resultados concluyentes entre Washington y Moscú el viernes pasado.

El diálogo sobre posibles vías para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania generó cierta reacción en los precios internacionales del petróleo. El crudo Brent ganó 75 centavos, o 1.14%, para ubicarse en 66.60 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 62 centavos, o 0.99%, a 63.42 dólares.

En Wall Street, los principales índices accionarios cerraron sin grandes variaciones, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas que aguardan los reportes trimestrales de las grandes cadenas minoristas, en busca de señales sobre el estado de la economía estadounidense. El S&P 500 retrocedió 0.01%, a 6,449.16 unidades; el Nasdaq Composite avanzó 0.03%, a 21,629.77; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 0.08%, a 44,912.19 puntos.

Pérdidas leves

La atención de los mercados también está puesta en la reunión anual de la Reserva Federal (Fed) en Jackson Hole, Wyoming, que se realizará del 21 al 23 de agosto. Se espera que su presidente, Jerome Powell, ofrezca mayor claridad sobre las perspectivas económicas y la política monetaria del banco central.

En México, el peso se debilitó frente al dólar. El tipo de cambio cerró en 18.7807 unidades por dólar, una pérdida de 0.21% o 3.95 centavos respecto al viernes.

El mercado accionario local mantuvo un tono negativo durante la sesión, aunque sin variaciones de peso. El S&P/BMV IPC bajó para cerrar en 58,319.70 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, cayó 0.14% y se ubicó en 1,186.70 unidades.

Los inversionistas se preparan para la publicación de datos clave en los próximos días, entre ellos las ventas minoristas, la revisión del crecimiento económico del segundo trimestre y la inflación de la primera quincena de agosto.