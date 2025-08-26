Mercado espera ingresos de NVIDIA por 46,000 millones de dólares

El miércoles, 27 de agosto, reporta al mercado bursátil la última de las siete magníficas, NVIDIA. La empresa más valiosa del S&P 500, el índice que tiene a las compañías más grandes de Estados Unidos ha estado cerca de niveles récord y tiene señales de optimismo, indican analistas de Banorte.

“Superando ampliamente las expectativas y con el 95.4% de los resultados de las empresas del S&P 500, se acumula un crecimiento en utilidades por acción de 11% contra el 2.8% al inicio de la temporada”, escribieron los expertos.

Los analistas del mercado esperan el rumbo que puedan tomar los datos de NVIDIA, el más grande proveedor de chips para la inteligencia artificial.

Adair Casco, analista de Signum Research indicó que NVIDIA “nos tiene acostumbrados a romper sus propios récords y el primer trimestre del su año fiscal 2026 no fue la excepción”.

Recordó que los ingresos reportados subieron 69% frente al mismo periodo del año anterior, la compañía superó los 44,000 millones de dólares de ventas.

Y explicó que, aunque el ritmo de crecimiento se moderó, respecto de otros trimestres, la expectativa del mercado sigue al alza.

Analistas de UBS Securities proyectan que los ingresos del fabricante de chips en el segundo trimestre rondarán los 46,000 millones de dólares y para el tercer periodo podrían llegar a los 54,000 o 55,000 millones de dólares, excluyendo los ingresos de China.

En lo que va del año, las acciones de NVIDIA han repuntado 35.32% para ubicarse en los 181.72 dólares por acción y un valor de capitalización de 4.4 billones de dólares, lo que representa ser la empresa más valiosa en bolsa en el mundo.