Mercado de bonos de carbono en disyuntiva

Tampico, Tamps. El mercado de bonos de carbono en México ya suma casi 24,000 millones de dólares en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pero aún se encuentra en un momento donde es necesario consolidar y crear nuevos proyectos.

Eduardo Piquero, director general de la plataforma MÉXICO₂, de la BMV, aseguró que el mercado se encuentra en una disyuntiva.

Durante el ‘México Carbon Forum 2025’, llevado a cabo en este puerto del Golfo de México, Piquero dijo que por un lado, se necesitan consolidar mecanismos estatales de compensación de emisiones, como los de Querétaro y Colima, y por otro, se requiere generar nuevos proyectos, “ya que la mayoría se venden a empresas fuera de México, y no hay suficientes proyectos para abastecer los esquemas propios”.

Añadió que, existe la necesidad de una demanda más consolidada, ya que la actual es errática.

Ramón Güemez, director general adjunto de Administración, Finanzas y Sostenibilidad de la BMV, dijo que han impulsado instrumentos innovadores como son los bonos verdes, sociales y sustentables.

Aseguro que, hasta el momento suman casi 24,000 millones de dólares, “reflejando el creciente interés del sector financiero y de los inversionistas por proyectos con beneficios ambientales y sociales, y muy importante, verificables”.

No obstante, comentó que es indispensable seguir robusteciendo la confianza y la transparencia en los mercados de carbono, fomentando mecanismos que garanticen integridad, trazabilidad y beneficios reales para las comunidades y para los ecosistemas.

Reglas claras

Durante su participación Mauricio Coindreau, director Global Sustainability de Alpek, aseguró que las empresas que cotizan en la BMV ya están implementando herramientas de reporte (con estándares como los de IFRS S1 y S2) que requieren monitorear, validar y verificar las emisiones, lo que es fundamental para la transparencia.

Enfatizó sobre “la necesidad de tener regulación estandarizada y alineada con las diversas leyes que impactan a la industria y al sistema de carbono, para que todos los participantes tengan las mismas reglas de juego y se beneficien de las implementaciones. Esto ayudaría a controlar la volatilidad y a hacer la industria más competitiva”.

Stephen Donofrio, Jefe de Inteligencia de Mercados de Carbono, en OPIS (Oil Price Information Service), aseguró que México se está fortaleciendo en lo que se refiere a su mercado de bonos de carbono, con la implementación de impuestos a nivel nacional y en varias entidades del país.

“El país avanza en el desarrollo de un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) nacional, cuyo lanzamiento completo está pronto a comenzar. Estas medidas buscan generar incentivos económicos para que la industria y el gobierno operen de manera más eficiente, innoven y estabilicen sus economías, al tiempo que garantizan la seguridad energética”, explicó.

Ambos, coincidieron que en necesario homogenizar el precio del carbono, para que no se distorsione la demanda.

“Nos encontramos en un momento de urgencia climática. México se comprometió a reducir 35% de sus emisiones para 2030. Esta meta es ambiciosa y requiere la implementación inmediata de todos los instrumentos disponibles”, dijo José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Añadió que cada día que pasa sin un Sistema de Comercio de Emisiones operativo hace que esta meta sea más complicada y costosa de alcanzar.