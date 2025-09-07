Maíz sube en Chicago por coberturas cortas y exportaciones

Los futuros del maíz estadounidense subieron el viernes a máximos de 6 semanas y media gracias a las coberturas cortas de cara al fin de semana y a la próxima actualización de datos de producción del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sumado a que la demanda de exportaciones se mantvo fuerte.

El trigo también subió después de que el mercado registrara mínimos contractuales en la sesión anterior, pero la soya bajó al desvanecerse las primeras coberturas cortas y porque el mercado volvió a centrarse en la falta de demanda de cargamentos por parte de China.

El trigo y la soya registraron caídas semanales, mientras que el maíz sumó su tercera subida semanal consecutiva, impulsado por las fuertes ventas de exportación y las expectativas de que el USDA rebaje sus perspectivas de cosecha para 2025 en un informe mensual esta semana.

"Vimos mucha cobertura de posiciones cortas (en maíz), entre 35,000 y 50,000 contratos en las últimas sesiones, y hay un poco de posicionamiento. Tenemos exportación récord, no solo para la cosecha vieja, sino también para la nueva", dijo Terry Reilly, estratega agrícola senior de Marex.

El USDA informó el viernes que las ventas netas de exportación de maíz estadounidense de nueva cosecha en la semana terminada el 28 de agosto ascendieron a 2 millones 117,000 toneladas métricas, cerca del extremo superior de un rango de estimaciones comerciales.

El maíz de diciembre de la Bolsa de Chicago subió 0.75 centavos a 4.2050 dólares el bushel. La soya de noviembre bajó 3 centavos a 10.30 dólares el bushel, y el trigo de diciembre subió 1.75 centavos a 5.2125 dólares el bushel.

Las ventas de cosecha vieja registraron un saldo negativo de 280,900 toneladas, pero los compromisos de la temporada hasta la fecha son un 26% superiores a los del año pasado, según datos del USDA.