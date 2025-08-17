Maíz y soya ganan por coberturas en la semana

Los futuros del maíz y la soya estadounidenses subieron el viernes gracias a la cobertura de posiciones cortas antes del fin de semana y de una gira de seguimiento de cultivos que comenzará esa semana en los campos del Medio Oeste.

El trigo de la Bolsa de Chicago también subió después de que la preocupación por la gran oferta mundial arrastró al mercado a mínimos contractuales a principios de semana.

Los futuros del maíz (-0.06%) y el trigo (-1.55%) cerraron con pérdidas semanales por cuarta vez consecutiva, ya que la abundante oferta pesaba sobre ambos mercados. La soya tuvo su primera subida semanal (7.49%) por primera vez en cuatro semanas, después de que el Departamento de Agricultura anunció la semana pasada una previsión de cosecha en Estados Unidos menor de lo esperado.

"Por el momento, el riesgo es alcista. Los fondos están cortos en cereales y oleaginosas, y tenemos esa gira de la cosecha que comienza el lunes", dijo Craig Turner, corredor de Materias Primas en StoneX.

El viernes el maíz para diciembre en Chicago subió 6.75 centavos, a 4.04 dólares el bushel, mientras que la soya para noviembre sumó 14.5 centavos, a 10.43 dólares el bushel. El trigo para septiembre ganó 1.5 centavos, a 5.05 dólares el bushel.

Esta semana, Pro Farmer Midwest calculará los rendimientos del maíz y medirá el potencial de producción de la soya en siete estados antes de publicar sus perspectivas de cosecha el próximo viernes. Los operadores de cereales estarán atentos a los resultados después de que el USDA proyectó una cosecha récord de maíz en Estados Unidos y una cosecha menor de soya.