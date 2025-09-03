Maíz retrocede desde máximos de seis semanas

Los futuros del maíz estadounidense cayeron el miércoles desde máximos de seis semanas por una toma de beneficios y ventas técnicas, después de tres sesiones de ganancias, dado que lo que sería una cosecha récord en Estados Unidos presionó al mercado.

La soya cayó por segundo día consecutivo por la falta de ventas de exportación a China, su principal comprador, en medio de las crecientes tensiones comerciales, mientras que el trigo se desplomaba debido a la abundante oferta mundial.

El maíz y la soya cayeron pese a la preocupación de que las últimas previsiones de producción del Gobierno de Estados Unidos eran demasiado altas, ya que los focos de clima seco y los informes de la presión de enfermedad en algunos campos del Medio Oeste podrían hacer caer los rendimientos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos rebajó el martes sus previsiones de cosecha de maíz y soya en un informe semanal.

La soya de noviembre de la Bolsa de Chicago cayó a su punto más bajo desde el 20 de agosto cotizando con una baja de 8.5 centavos a 10.3250 dólares el bushel. El maíz de diciembre retrocedió 5 centavos a 4.18 dólares el bushel tras tocar su nivel más alto desde el 22 de julio en las operaciones de la noche.

El trigo de diciembre CBOT bajó 5.25 centavos a 5.23 dólares el bushel.

La caída de los precios en Rusia, en un contexto de mejora de las perspectivas de cosecha en el mayor país exportador de trigo del mundo han lastrado los mercados del trigo esta semana.