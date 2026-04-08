Júbilo bursátil en EU por la prórroga del conflicto

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias la jornada de este miércoles, luego de que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, lo que impulsó el optimismo a los participantes del mercado.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por 30 gigantes, subió 2.85% hasta 47,909.92 puntos, su mayor incremento desde 9 de abril de 2025, cuando escaló 7.87 por ciento. Mientras que el S&P 500, avanzó 2.51% a 6,782.81 puntos y el Nasdaq Composite subió 2.80% a 22,635 unidades. Para ambos índices el mayor avance desde el 31 de marzo pasado, cuando subieron 2.91 y 3.83 por ciento.

Desde que comenzó el enfrentamiento en Medio Oriente, los centros bursátiles registran caídas, el Dow Jones con 2.18%, el S&P 500 con 1.39% y de Nasdaq con 0.15 por ciento.

En lo que va del año, los mercados caen 2.61% a Nasdaq, el S&P 500 cae 0.91% y Dow jones con 0.32 por ciento.

Optimismo en el mercado

Jacobo Rodríguez, analista de Roga Capital, escribió que “la sesión fue totalmente positiva y el Dow Jones se anota su mejor día en prácticamente un año. El fear and greed index abandona la zona de extreme fear y el índice de volatilidad VIX cae 18.3% para regresar a los 20's bajos. Sin duda una muy buena jornada”.

Adelantó que se esperaría que el optimismo se mantenga en las siguientes dos semanas, “aunque no dudamos que alguna noticia negativa relacionada con el conflicto provoque movimientos repentinos. Ahora la atención se centrará en reportes trimestrales y en cifras económicas”.

Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants, detalló que “el mercado financiero global vivió una de sus jornadas más eufóricas y volátiles del año, marcada por un giro diplomático que ha permitido a los inversionistas abandonar el "miedo extremo" por primera vez en más de un mes.”

Afirmó que los resultados fueron de alivio, con fragilidad. “Si bien el mercado ha descontado el fin del riesgo de guerra directa, las declaraciones del presidente del Parlamento iraní, calificando las negociaciones de "irrazonables", sugieren que la tregua de dos semanas será un campo de batalla diplomático hostil”.

Y aseguró que, para los próximos días, la clave será la reapertura efectiva del Estrecho de Ormuz, si los buques no logran transitar sin interferencias de la Marina iraní, el desplome del petróleo se revertirá rápidamente.

Analistas de Bx+ destacaron que “los principales índices accionarios de Wall Street terminaron de forma positiva, después de que se anunciara un acuerdo de alto entre Estados Unidos e Irán, mientras se revisará una propuesta de 10 puntos de Irán, por lo que se espera que pronto comiencen las negociaciones”.

Añadieron que lo anterior mejoraría el ánimo de los inversionistas, ya que este conflicto interrumpió el suministro mundial de petróleo y como consecuencia a lo anterior el temor por un incremento en la inflación.

Las principales plazas bursátiles en Europa también repuntaron. El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres avanzó 2.51% y el IBEX 35 de España repuntó 3.94 por ciento. En la Bolsa de París el CAC 40 avanzó 4.49 y el DAX de la Bolsa de Fráncfort ganó 4.74 por ciento.

El STOXX 600 subió 3.88% hasta los 613.50 puntos, su mayor ganancia diaria en más de 4 años.