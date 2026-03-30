Irán abre un hueco en la cadena de suministro de aluminio de Estados Unidos con ataques a fundiciones

Irán asestó un golpe a los principales proveedores de aluminio de ⁠Estados Unidos con los ataques del fin de semana en Oriente Medio, dañando a las dos mayores fundiciones de un metal estratégico del que la mayor economía del mundo no ⁠produce ni de lejos lo suficiente, ⁠dijeron analistas.

Antes del fin de semana, las perturbaciones derivadas de la guerra con Irán se centraban en la dificultad para transportar aluminio y materias primas a través del estrecho de Ormuz, que ha sido cerrado de facto por Teherán.

Pero el sábado, Emirates Global Aluminium informó que su planta de Al Taweelah, en Abu Dabi, que tiene una capacidad de aproximadamente 1.5 millones de toneladas métricas al año, había sufrido daños significativos a causa de los ataques iraníes. Aluminium Bahrain dijo que su planta, con una capacidad de 1.6 millones de toneladas al año, fue objeto de un ataque ese mismo día.

Ninguna de las dos empresas ha facilitado desde entonces información actualizada sobre sus operaciones, pero los ataques han desplazado bruscamente la preocupación por los atascos temporales en el transporte marítimo a una amenaza potencialmente más grave para la producción en la región.

"Cambia la naturaleza del riesgo", escribió en LinkedIn Paul Adkins, director de la consultora de aluminio AZ Global.

Los precios del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres reaccionaron el lunes con un salto de un 6%, a 3.492 dólares por tonelada, cerca de un máximo en cuatro años.

"En este tipo de mercado, cuando de repente ⁠se retiran 3 millones de toneladas de capacidad, no ⁠se pueden reemplazar", dijo Tom Price, analista ⁠de Panmure Liberum.

Poca producción en Estados Unidos

Los riesgos para la cadena de suministros de aluminio, que es ⁠muy usado en automóviles y envases y está en la lista de los 60 minerales que el gobierno de Estados Unidos considera críticos, se están haciendo realidad.

Estados Unidos depende en un 60% de las importaciones de aluminio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. En 2025, solo produjo 660,000 toneladas de aluminio primario, menos de la mitad de la producción de Alba por sí sola.

De los 3.4 millones de toneladas de importaciones totales de aluminio primario ⁠y en aleación de Estados Unidos el año pasado, el que procede de Oriente Medio representó casi el 22%, según el proveedor de información Trade Data Monitor.

rrg