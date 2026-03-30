Netanyahu asegura que Israel ha cumplido más de la mitad de sus objetivos de guerra en Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pese a manifestar que no quiere "fijar calendarios", afirmó este lunes haber alcanzado "más de la mitad" de los "objetivos" en la ofensiva conjunta lanzada de la mano de Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, la cual ha dejado más de 2,000 muertos en el país regido por los ayatolás, según el último balance oficial.

"Estamos a punto de acabar con su industria armamentística, con toda su base industrial, arrasando con todo, con plantas enteras y con su programa nuclear en sí mismo, así que, definitivamente hemos logrado más de la mitad (de los objetivos)", valoró el mandatario israelí en una entrevista con el canal de televisión estadounidense Newsmax TV.

No obstante, según ha precisado el jerarca israelí, ese estar "más allá del ecuador" es en términos de "objetivos" y "no necesariamente de tiempos", ya que, ha insistido, no desea "entrar en calendarios" con relación a dicha contienda.

Destacando haber logrado "golpear muy fuerte" a la Guardia Revolucionaria Iraní, así como haber asesinado a los "líderes" del país asiático que "pregonaban la doctrina de 'muerte a Estados Unidos'", Netanyahu apuntó que "el 80% de los iraníes querían echar" a la cúpula que rige al país porque, agregó, "los odian".

"Al final, este régimen se derrumbará internamente", aseguró el primer ministro israelí añadiendo que, por el momento, lo que están persiguiendo Israel y Estados Unidos en su ofensiva contra Teherán es "degradar" su capacidad "militar, de misiles y nuclear", así como "debilitarlos desde dentro".

Mostrándose convencido de que Irán está saliendo "mucho más debilitado" de esta escalada de hostilidades, mientras que Estados Unidos e Israel lo están haciendo "mucho más fortalecidos", Netanyahu aludió a los países árabes para señalar que, a su juicio, "antes se limitaban a agachar la cabeza en silencio" ante Teherán, mientras que hoy, ha aseverado, "se está produciendo un gran cambio" en la medida en que "muchos están diciendo 'Ya basta'" y "están apoyando la acción estadounidense".

En esa línea, el primer ministro israelí arremetió a su vez contra quienes aseguran que la referida ofensiva conjunta "es una escalada", para remarcar que "no lo es" sino que "es prevención" porque, ha defendido, "si se permitiera a Irán continuar su camino de fabricación de armas nucleares" y de "elaboración de misiles para lanzarlos contra todas las ciudades americanas" se estaría enfrentando un "peligro existencial para los estadounidenses".