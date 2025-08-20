Intel cae 6.99% tras búsqueda de inversionistas

Las acciones de Intel Corporation, el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, cayeron 6.99% el miércoles en el Nasdaq, luego de que algunos reportes revelaron que la empresa está en conversaciones con algunos inversionistas para recibir una inyección de capital a un precio reducido.

El martes sus títulos ganaron 6.9% tras conocerse que el banco japonés SoftBank le inyectaría 2,000 millones de dólares y de que el gobierno del presidente Donald Trump dijo que está considerando adquirir una participación del 10% en Intel.

El miércoles, las acciones del fabricante de semiconductores operaban en 23.54 dólares por título, su menor nivel desde el 13 de agosto.

La inyección de capital sería otro salvavidas para Intel, ya que ha invertido miles de millones de dólares para expandir su negocio de fabricación por contrato, lo que ha tensionado su balance.

Esta podría ser la segunda inyección de capital a precio descontado después de la inversión de SoftBank de 23 dólares por acción de Intel para una participación de poco menos del 2 por ciento.

El martes, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que el gobierno quiere una participación accionaria en Intel a cambio de las subvenciones de la Ley CHIPS aprobadas por la administración del expresidente Joe Biden.

Intel, que había conseguido cerca de 8,000 millones de dólares en subsidios para construir fábricas (la mayor inversión bajo la Ley CHIPS de 2022), ha reducido significativamente sus ambiciones de fabricación bajo el nuevo director ejecutivo Lip-Bu Tan.

Años de errores de gestión han dejado a la empresa prácticamente sin presencia en la floreciente industria de chips de inteligencia artificial dominada por NVIDIA. Últimamente, Intel ha estado en terreno inestable con Washington. Trump se reunió con Tan la semana pasada, después de solicitar su renuncia debido a vínculos " altamente conflictivos " con empresas chinas.

El último año fiscal con flujo de caja libre ajustado positivo de Intel fue 2021 y registró una pérdida anual de 18,800 millones de dólares en 2024, su primera pérdida desde 1986.