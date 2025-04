Impacto cambiario no afectó flujo operativo de Gruma

Gruma, el mayor productor de insumos a base de maíz en el mundo, incrementó su flujo operativo (EBITDA) en 4.4% en el primer trimestre de 2025, frente al mismo periodo de un año antes, superando en 2.9% el consenso de los analistas, pese al impacto cambiario en sus ventas en el negocio en México.

La compañía atribuyó los resultados al enfoque en la mezcla de productos de mayor valor agregado, donde registró una creciente demanda de tortillas a nivel global, en especial de su línea saludable Better for You en Estados Unidos, así como al portafolio de panes planos que ofrece en las regiones donde tiene presencia, incluyendo pan pitta, naan, lavash, roti, piadina, pan libanés y griego, además de base para pizza y wraps.

De igual manera, Gruma dijo que mantiene la tendencia de crecimiento debido a sus subsidiarias fuera de México y a la innovación en la comercialización de nuevas presentaciones de sus productos, principalmente tortillas, en especial en Europa y Estados Unidos, a pesar de la incertidumbre en la economía del mercado más grande del mundo.

"Estamos satisfechos con los resultados del primer trimestre, ya que Gruma ha logrado superar la dinámica volátil del mercado derivada de la incertidumbre percibida en la economía estadounidense, lo que ha debilitado la confianza del consumidor y ha agregado selectividad. Nuestra línea de productos de Better for You ha evolucionado favorablemente y en línea con su crecimiento histórico, respaldada por un crecimiento saludable en el canal minorista de tortillas, mientras que los volúmenes continúan recuperándose en nuestro canal institucional", dijo la empresa en su reporte.

Las ventas netas bajaron 6% en el primer trimestre de 2025 a 1,548.5 millones de dólares ante el efecto de conversión por la depreciación del peso frente al dólar en la subsidiaria de México, Gimsa, así como por menores ingresos derivados de esa misma filial.

Los volúmenes bajaron 1% ante la sensibilidad a los precios en el canal institucional en Estados Unidos, así como por la contracción de volumen en Gimsa y en la división de molienda de maíz en Europa.

"Gimsa, experimentó una desaceleración, mientras que nuestra filial en Centroamérica muestra un fuerte impulso y requiere capacidad adicional para satisfacer la fuerte demanda. Europa, volvió a ofrecer un desempeño positivo siguiendo su estrategia de distribución, y en la división de Asia y Oceanía, Australia tuvo un excelente trimestre, que compensó el desempeño de China en el periodo", dijo la empresa en su reporte.