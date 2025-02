¿Qué es la huida del fundador o rug pull?

El rug pull, que en español podría nombrarse como la huida del fundador, se ha convertido en una de las estafas más recurrentes y dañinas en el ecosistema de las criptomonedas y los tokens, como ocurrió en el caso de la memecoin Libra, que fue difundida por el presidente de Argentina, Javier Milei.

Un rug pull o huida del fundador es una estafa en la que los desarrolladores de un proyecto de criptomonedas abandonan abruptamente el proyecto después de haber atraído una cantidad significativa de fondos de los inversionistas.

El término proviene de la expresión en inglés "pull the rug out from under someone" (quitar la alfombra de debajo de alguien), que significa retirar el apoyo de manera repentina y traicionera. En el contexto de las criptomonedas, esto implica que los creadores del proyecto desaparecen con el dinero de los inversionistas, dejándolos con activos que pierden rápidamente su valor.

Este tipo de fraude es particularmente común en el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi), donde los proyectos suelen ser creados por equipos anónimos o seudónimos, lo que dificulta rastrear a los responsables una vez que el fraude ha sido cometido.

Modalidades de rug pull

Existen varias formas en las que se puede ejecutar un rug pull.

Liquidación de fondos: En este escenario, los desarrolladores crean un token y lo listan en un intercambio descentralizado (DEX). Una vez que los inversionistas compran el token, los desarrolladores venden sus propias reservas, lo que provoca una caída abrupta en el precio del activo. Los inversionistas se quedan con tokens que valen una fracción de lo que pagaron.

Limitación de ventas: En este caso, los desarrolladores diseñan el contrato inteligente del token de manera que solo ellos puedan venderlo. Esto les permite inflar artificialmente el precio del token y luego vender sus reservas, dejando a los inversionistas sin la posibilidad de vender sus propios tokens antes de que el precio colapse. Este fue el caso de la criptomoneda Libra, la cual fue difundida por Javier Milei.

Proyectos fantasma: Los desarrolladores promocionan un proyecto que nunca tiene la intención de ser desarrollado. Utilizan marketing agresivo y promesas de altos rendimientos para atraer inversionistas, pero una vez que recaudan suficiente dinero, desaparecen sin dejar rastro.

Impacto

Los rug pulls no solo afectan a los inversionistas individuales, sino que también tienen un impacto negativo en la reputación del ecosistema de las criptomonedas en su conjunto. Según un informe de Chainalysis, en 2021, las estafas relacionadas con criptomonedas generaron ingresos récord, con un total de 7,700 millones en criptoactivos robados. De esta cifra, una parte significativa corresponde a rug pulls, especialmente en el ámbito de los tokens DeFi.

El informe también destaca que los rug pulls son particularmente atractivos para los estafadores debido a la facilidad con la que se pueden crear tokens en plataformas como Ethereum. Con un conocimiento básico de programación, cualquiera puede lanzar un token y promocionarlo en redes sociales y foros especializados, lo que ha llevado a un aumento exponencial de este tipo de fraudes.

¿Cómo evitar un rug pull?

Dado el riesgo que representan los rug pulls, los inversionistas deben aprender a identificar las señales de alerta y a tomar medidas para protegerse. A continuación, se presentan algunas recomendaciones basadas en información de la compañía de ciberseguridad Eset:

Investigar al equipo detrás del proyecto: Una de las primeras señales de alerta es la falta de transparencia sobre los desarrolladores del proyecto. Si los fundadores son anónimos o no tienen un historial verificable, es mejor ser cauteloso. Revisar el contrato inteligente: Los contratos inteligentes de los tokens deben ser auditados por terceros confiables. Si no hay información disponible sobre una auditoría, o si el código no está disponible para su revisión, es probable que el proyecto sea fraudulento. Desconfiar de las promesas de altos rendimientos: Si un proyecto promete retornos exagerados en poco tiempo, es probable que sea una estafa. Los rendimientos sostenibles en el mundo de las criptomonedas son raros y suelen estar asociados con altos niveles de riesgo. Verificar la liquidez del token: Un proyecto legítimo suele tener una liquidez significativa bloqueada en un contrato inteligente. Si la liquidez es baja o los desarrolladores tienen control total sobre ella, existe un alto riesgo de rug pull. Consultar comunidades y a expertos: Antes de invertir en cualquier proyecto, es recomendable consultar foros especializados y comunidades de criptomonedas. Plataformas como Reddit y Twitter suelen ser útiles para obtener opiniones y advertencias sobre proyectos sospechosos.

