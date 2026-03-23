Granos cierran mixtos; mercados sopesan guerra entre EU e Irán

Los futuros de la soya de Chicago subieron el lunes, después de que el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un aplazamiento de los posibles ataques contra centrales eléctricas iraníes agitara a los mercados financieros.

Los comentarios de Trump, que también se refirieron a conversaciones productivas con Irán, provocaron una caída de los precios del petróleo, ya que los inversionistas vieron en ellos una señal de distensión en la guerra de tres semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán que ha perturbado el suministro energético mundial.

“No creo que el mercado sienta que sea el fin de la guerra todavía”, dijo Randy Place, analista de Hightower Report.

El contrato de soya más activo en Chicago subió 3.25 centavos, a 11.6450 dólares por bushel.

Los cereales son sensibles al crudo debido al uso generalizado del maíz y el aceite de soya en los biocombustibles y, más concretamente, porque los inversionistas han considerado estos cultivos como una cobertura contra la inflación durante la crisis.

Los futuros del trigo se han visto presionados por un exceso de oferta mundial y unas exportaciones débiles. El trigo CBOT bajó 5.87 centavos, a 5.8938 dólares por bushel, y el maíz retrocedió 5.12 centavos, a 4.6038 dólares por bushel.

Aunque el maíz se vio presionado por los precios del crudo, las pérdidas se vieron limitadas por unos fundamentos alcistas, entre los que se incluyen una fuerte demanda de exportación y elevados márgenes del etanol.

El trigo también bajó ligeramente tras los comentarios de Trump sobre el aplazamiento de un ataque, lo que alivió los temores de escasez de trigo en los países de Medio Oriente y el norte de África.

Los operadores también se enfrentan al reto de cómo el aumento de los precios del combustible y los fertilizantes puede influir en la distribución de la superficie cultivable de los agricultores estadounidenses para el maíz y la soya esta primavera.