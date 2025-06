Futuros de soya y maíz retroceden por el clima

Los futuros de la soya y el maíz en Chicago bajaron el miércoles al desvanecerse el optimismo inicial de que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo sobre la tregua comercial, mientras agentes del mercado volvieron a centrarse en las condiciones benignas para los cultivos, dijeron analistas.

La soya de julio CBOT bajó 5.25 centavos a 10.5250 dólares por bushel. El maíz de julio cayó 2.25 centavos a 4.3650 dólares por bushel y el trigo de julio declinaba 1.50 centavos a 5.33 dólares por bushel.

La soya había subido más temprano cuando los corredores acogieron con cautela las noticias de que las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos habían concluido en Londres, y el presidente Donald Trump dijo que un acuerdo comercial estaba "hecho". Sin embargo, los futuros cambiaron a la baja por la falta de detalles sobre los productos agrícolas.

China es el mayor importador mundial de soya, mientras que Estados Unidos es el segundo exportador de la oleaginosa.

"Hubo optimismo de entrada en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Luego, a medida que avanzábamos, se hablaba mucho de tierras raras (...) y no se hablaba mucho de agricultura, que yo viera. Supongo que el diablo está en los detalles", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities. Trump está revisando junto a su equipo los detalles del acuerdo comercial con China, dijo la Casa Blanca el miércoles. "Los mapas meteorológicos siguen saliendo como no amenazantes", explicó Roose.