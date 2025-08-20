Futuros del S&P/BMV IPC en CME atraerán más inversionistas al mercado nacional

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) emitió en el Mercado de Futuros de Chicago (CME, por sus siglas en inglés) los futuros del índice S&P/BMV IPC para atraer más inversionistas internacionales y puedan aumentar el volumen de operaciones y liquidez en el mercado.

Jorge Alegría, director general de Grupo BMV, dijo en la presentación “Impulsando la liquidez del mercado mexicano”, que la intención de listas a futuros del principal índice de la BMV es para atraer más inversión y posicionar a México como un punto convergencia para los inversionistas.

“Lo que buscamos es que México conecte con los mercados, ampliando de esta manera el acceso para que los inversionistas de todo el mundo operen en nuestro país”, comentó.

Además, resaltó que a mayor participación se espera un efecto positivo del volumen y la demanda de instrumentos financieros locales relacionados con el índice, incluyendo a los fondos indexados, ETF's, así como los propios derivados que operan en el Mercado Mexicano de Derivados (Mexder).

El director del centro bursátil afirmó que tener un mercado de derivados activo ayudará al crecimiento económico de un país y al mercado de valores en su conjunto.

“Lo que estamos buscando es fortalecer el mercado de capitales y esta es una pieza (los futuros del S&P/BMV IPC) de la estrategia, por qué tener un mercado de derivados activo, sin duda, contribuye al crecimiento de mercado de valores en su conjunto”, explicó.