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FEMSA recomprará acciones en Estados Unidos

FEMSA firmó un programa de recompra acelerada de títulos con una institución financiera en Estados Unidos para recomprar hasta 300 millones de dólares de sus ADS.

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Foto: Reuters

Diego Ayala

El conglomerado comercial regiomontano, Fomento Económico Mexicano (FEMSA), firmó un programa de recompra acelerada de títulos (ASR, por sus siglas en inglés) con una institución financiera en Estados Unidos para recomprar hasta 300 millones de dólares de sus American Depositary Shares (ADS).

FEMSA dijo que el nuevo ASR contempla una entrega inicial de 591,774 ADSs en marzo.

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La empresa dijo que pagará un precio promedio de 104.41 dólares por ADS, por un monto agregado de 260 millones de dólares, con la liquidación y entrega final prevista para el 23 y 24 de marzo.

Se espera que la liquidación final del acuerdo de recompra acelerada de acciones se complete, a más tardar, en el segundo trimestre de 2026.

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