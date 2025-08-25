Evergrande fue excluida de la Bolsa de Hong Kong

El grupo chino Evergrande fue expulsado de la Bolsa de Hong Kong el lunes en una de las mayores exclusiones por valor de mercado y volumen de los últimos años, lo que puso fin a lo que ha sido una tumultuosa saga de auge y caída para sus inversionistas.

La cotización de las acciones del promotor inmobiliario más endeudado del mundo, con más de 300,000 millones de dólares en pasivos, había sido suspendida desde que el 29 de enero un tribunal ordenara la liquidación de la empresa tras incumplir sus deudas.

Ello allanó el camino para que Evergrande fuera retirada de la Bolsa el lunes.

En general, la empresa hizo honor a su nombre: en su día fue la principal promotora inmobiliaria del país, su salida a Bolsa en Hong Kong en 2009 fue la mayor de una promotora privada china y tenía la mayor deuda del sector inmobiliario a nivel mundial.

Pero para los inversionistas de la empresa, el viaje no ha sido nada grandioso. La promotora comenzó con un sólido debut en el mercado público y un valor bursátil de 9,000 millones de dólares a finales de 2009, que se multiplicó por más de cinco hasta alcanzar los 51,000 millones de dólares ocho años después. En el momento en que se suspendió la cotización, su valor era de apenas 282 millones de dólares.

Su viaje de ser la niña bonita de la Bolsa hasta convertirse en un paria en los mercados financieros es una advertencia sobre la expansión desenfrenada impulsada por la deuda en la segunda economía más grande del mundo.

Sus acciones alcanzaron los 31.39 dólares hongkoneses por unidad en su momento álgido, y bajaron a 0.163 dólares cuando se negociaron por última vez.