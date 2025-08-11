EU no impondrá aranceles al oro; mercado respira

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que no impondría aranceles al oro, una medida bien recibida por los mercados mundiales de lingotes y que puso fin a días de especulaciones sobre la posibilidad de que el metal amarillo se viera afectado por la actual disputa comercial mundial.

“¡No se aplicarán aranceles al oro!”, afirmó Trump en un comunicado publicado en su cuenta de redes sociales. No dio más detalles al respecto.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza publicó en su sitio web una resolución en la que indicaba que Washington podría aplicar aranceles de importación específicos por país a los lingotes de oro más comercializados en Estados Unidos, lo que habría sacudido las cadenas de suministro de este metal.

En respuesta, un funcionario de la Casa Blanca declaró el viernes a Reuters que la administración Trump estaba preparando una orden ejecutiva para “aclarar la información errónea” sobre los aranceles a los lingotes de oro y otros productos especiales.

Un arancel estadounidense sobre el oro habría sido especialmente perjudicial para Suiza, un importante centro de refinado y tránsito de oro. La publicación de Trump del lunes disipa esa preocupación.

“Me alegra saber que se ha evitado la crisis”, afirmó Ross Norman, analista independiente del mercado del oro. “Será un gran alivio para los mercados de lingotes, ya que el potencial de perturbación era incalculable”.

Los futuros del oro en Estados Unidos cayeron 2.4% a 3,407 dólares por onza tras la publicación de Trump el lunes, lo que redujo la prima sobre el oro al contado, el índice de referencia mundial, que cayó 1.2 % hasta los 3,357 dólares.

Las acciones de Barrick Mining, cayeron 2.8% el lunes por la tarde después de que la empresa publicara sus resultados trimestrales, mientras que las acciones de Newmont, la mayor empresa minera de oro del mundo, bajaron ligeramente hasta los 68.87 dólares. Ambas empresas son importantes productoras de oro de Estados Unidos.

La atención del mercado también se centra en los datos de precios al consumo de Estados Unidos del martes, en los que se espera que se vea el efecto de los aranceles en la inflación subyacente, lo que elevaría la tasa anual al 3%, muy por encima del objetivo del 2% de la Fed.

"Los datos de inflación serán especialmente importantes tras el débil informe de empleo. Si las cifras de inflación de esta semana son más altas de lo esperado, la Reserva Federal podría tener una razón para detener el recorte de tasas previsto para septiembre, lo que sería bajista para los precios del oro", añadió Wyckoff.

Un reciente informe laboral estadounidense más flojo de lo esperado llevó a los mercados a valorar en casi 90% la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre y al menos una reducción más a fines de año. Las bajas de tasas suelen beneficiar al oro.