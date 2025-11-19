Demora en datos de empleo dispara rendimientos de bonos del Tesoro

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el miércoles, después de que el Gobierno dijera que los datos de empleo de octubre y noviembre no se publicarán antes de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, lo que llevó a operadores a reducir las apuestas sobre un recorte de tasas.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos dijo que publicará un informe combinado de empleo para los dos meses el 16 de diciembre, después de la reunión de política monetaria de la Fed del 9-10 de diciembre.

Sin embargo, la tasa de desempleo de octubre nunca se conocerá, ya que el Gobierno no pudo recopilar datos durante el cierre récord de 43 días que finalizó la semana pasada.

Varios responsables monetarios de la Fed han expresado su preocupación por nuevos recortes de tasas debido a la todavía elevada inflación.

Los operadores de futuros de los fondos federales están valorando ahora en sólo un 27% las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre, frente al 45% del miércoles.

Las minutas de la reunión de octubre de la Fed, publicadas el miércoles, mostraron que el banco central, dividido, recortó las tasas incluso cuando los responsables monetarios advirtieron que la reducción de los costos de los préstamos podría socavar la lucha contra la inflación.

La niebla de datos se suma a un panorama ya incierto de la Fed y mantiene los rendimientos del Tesoro en un rango relativamente estrecho.

El rendimiento de la nota a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, subió 1 punto básico en el día, al 3.592%, mientras que el de los bonos a 10 años ganó 0.4 puntos básicos, al 4.127 por ciento.