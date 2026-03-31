El crudo Brent gana más de 2 dólares y se encamina a una subida mensual récord

Los futuros ⁠del petróleo Brent se encaminaban este martes hacia su mayor subida mensual en una jornada de gran ⁠volatilidad, mientras los inversores sopesaban la probabilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponga fin a la guerra con Irán frente a las perturbaciones en el suministro provocadas por un cierre prolongado del estrecho de Ormuz.

Los futuros ⁠del crudo Brent para mayo, que vencen el ⁠martes, subían 2.22 dólares, o un 1.97%, a 115 dólares por barril a las 09:59 GMT. El contrato de junio, el más activo, ganaba 64 centavos, o un 0.6%, a 108.03 dólares por barril a la misma hora.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos para mayo subían 1.35 dólares, o un 1.31%, a 104.23 dólares a las 09:59 GMT.

Los futuros del Brent con vencimiento en el mes siguiente se encaminaban hacia una subida mensual récord del 59%, según datos de LSEG que se remontan a junio de 1988. El WTI subía un 56%, el mayor repunte desde mayo de 2020.

La sesión del martes era volátil, con los futuros del Brent del mes más cercano oscilando entre un alza del 2.5% y una caída del 1.3% respecto al cierre del lunes.

Trump comunicó a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán incluso si el estrecho de Ormuz permanece cerrado en su mayor parte, dejando su reapertura para una fecha posterior, informó el lunes The Wall Street Journal, citando a funcionarios de la Administración.

El presidente de Estados Unidos había advertido de que Estados Unidos "destruiría" las plantas energéticas y los pozos de petróleo de Irán a menos que Teherán reabriera la vía navegable.

"Aunque las señales diplomáticas siguen siendo contradictorias, la realidad sobre el terreno sugiere que la incertidumbre persistirá", afirmó Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, una empresa de investigación con sede en Nueva Delhi.

"Incluso en caso de que se produzca una distensión, la restauración de las infraestructuras dañadas llevará tiempo, ⁠lo que mantendrá la oferta escasa".

Para poner de relieve la amenaza ⁠que se cierne sobre los suministros energéticos marítimos, ⁠Kuwait Petroleum Corp informó el martes que su petrolero Al Salmi, con una capacidad de hasta 2 millones de barriles, fue alcanzado por ⁠un presunto ataque iraní en un puerto de Dubái. Las autoridades también advirtieron del riesgo de derrames de petróleo en la zona.

Las fuerzas hutíes de Yemen, alineadas con Irán, lanzaron misiles contra Israel el sábado, lo que suscitó preocupación por una posible interrupción en el estrecho de Bab el-Mandeb, el cuello de botella que une el mar Rojo y el golfo de Adén para los buques que se desplazan entre Asia y Europa a través del canal de Suez.

Arabia Saudita ha desviado sus exportaciones de crudo del Golfo a través de este paso, con unos 4.658 millones de barriles diarios ⁠enviados al puerto de Yanbu, en el mar Rojo, según datos de Kpler, frente a una media de 770,000 barriles diarios en enero y febrero.