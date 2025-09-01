Calor y sequía en Brasil afectan cultivos

Las condiciones meteorológicas previstas para Brasil durante los próximos días podrían afectar el desarrollo agrícola en varias regiones, con temperaturas superiores a lo normal y déficit de lluvias en áreas como el centro y sudeste del país, dijo el lunes un reporte de LSEG.

Durante los próximos diez días, se espera un aumento progresivo de las temperaturas en el centro y sudeste de Brasil, con anomalías térmicas de entre 1 y 4 °C por encima del promedio.

En contraste, se prevé un enfriamiento temporal en el sur, especialmente en Río Grande do Sul, donde las temperaturas podrían descender entre 4 y 6 °C por debajo de lo normal.

"El riesgo de inundaciones existirá en las áreas del sur de Río Grande do Sul a comienzos de septiembre, aunque será neutral para los cultivos de granos en esta etapa de la temporada", señala el informe del LSEG.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un período seco en el norte, centro y gran parte del sudeste de Brasil, con déficits de lluvia de entre 10 y 20 milímetros. En la costa este, se mantendrá una actividad regional de lluvias durante los próximos cinco días.

La única región con lluvias persistentes será el sur, donde una convergencia ondulante generaría entre 30 y 100 milímetros por encima de lo normal en Río Grande do Sul durante los próximos diez días.