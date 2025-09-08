Bonanza en las bolsas mexicanas, en máximos históricos

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) volvió a anotar niveles nunca vistos y apuntó su tercera jornada consecutiva con incrementos.

Analistas resaltaron que los inversionistas internacionales consideran al mercado bursátil como una de las favoritas y debido a la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés tras los datos negativos de empleo.

El índice líder S&P/BMV IPC, revirtió las pérdidas al inicio de la sesión y registró un aumento de 0.28% a 60,649.76 unidades. El FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, que avanzó 0.12% a 1,212.84 unidades, también apuntó un máximo histórico.

En lo que va del presente año, el S&P/BMV IPC gana 22.49% y el FTSE-BIVA 20.71 por ciento.

Brian Rodríguez, analista bursátil de Monex Casa de Bolsa, comentó que hay varios factores para que las bolsas apunten máximos históricos.

“Los centros bursátiles vienen de una base comparable en la que se esperaban retos importantes y el mercado ha logrado sortear, con lo que hay una mejor visión y la expectativa ha ido mejorando con el tiempo, eso les ha gustado a los inversionistas, sobre todo a los extranjeros”.

El analista resaltó que, al mismo tiempo, la mayoría de las empresas han presentado reportes financieros buenos al segundo trimestre y la economía mexicana ha mejorado y no se espera una recesión, pero con un crecimiento modesto.

"Aún tiene potencial para subir,", afirmó Humberto Calzada, economista en jefe de la firma Rankia Latinoamérica, y afirmó que “la parte turbulenta del tema Trump con los aranceles ya pasó y ahora lo que viene hacia adelante puede ser positivo”.

BMV intermediará la compra de Bonos M

La BMV anunció que ya tiene la autorización para operar un nuevo esquema que hará más seguras y eficientes las transacciones con bonos del gobierno. Los particulares podrán a través del mercado bursátil realizar compra-venta de esos instrumentos de deuda y después se sumarán otros papeles.

Se trata de la Contraparte Central de Valores (CCV) en el segmento de Deuda, que inicia con los Bonos M, el instrumento más representativo del mercado de deuda local.

De acuerdo con la BMV, con la entrada de CCV se “fortalece la resiliencia del sistema, mejora la eficiencia operativa y promueve el acceso equitativo, alineándose con estándares internacionales que posicionan a México como un destino competitivo para el capital global”.

La CCV simplifica operaciones, estandariza procesos y reduce errores. Permite disminuir los importes a liquidar, libera liquidez y optimiza balances. El centro bursátil aseguró que, en una primera etapa, “la CCV Deuda comenzará con la compensación y liquidación de Bonos M”.

En fases posteriores, se prevé ampliar sus servicios a otros instrumentos de deuda gubernamental local y a operaciones de reportos gubernamentales, de acuerdo con el centro bursátil. (Con información de agencias)