Bolsa y peso argentino con fuertes caídas el lunes

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el S&P Merval, cayó 13.25% a 1,732,923.77 puntos, mientras que el peso argentino se depreció 4.25% a 1,422.96 unidades por dólar este lunes, como respuesta a una sorpresiva derrota del Gobierno libertario en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, previo a los comicios nacionales de medio término.

Se trata de la mayor pérdida de la Bolsa desde el 15 de julio de 2024 cuando reportó una caída de 12.28 por ciento.

Este panorama avivó los temores sobre la capacidad del presidente Javier Milei para implementar su agenda de reformas económicas, cuando un sector de la población no cubre necesidades básicas.

Las legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof y que representa casi 40% del padrón, eran vistas como una prueba de fuego camino a los comicios de octubre.

Entre las principales caídas del Merval destacaron Grupo Supervielle (-20.32%), Banco Macro (-20.15%), BBVA Argentina (-19.86%) y Grupo Financiero Galicia (-19.42%).

Analistas del banco estadounidense Morgan Stanley advirtieron que la magnitud de la derrota del partido en el poder “aumenta la probabilidad de un escenario negativo, donde los inversionistas cuestionen la continuidad de las reformas promovidas por el presidente Milei y la capacidad de financiamiento externo de Argentina.

Por su parte, JP Morgan destacó que “la magnitud de la derrota superó con creces las expectativas”, señalando que el peso argentino sigue vulnerable a nuevas depreciaciones.

“El mercado sufrió un golpe bastante fuerte, tanto en bonos, acciones y dólar. Parecería que el gobierno estuvo afuera del mercado spot, pero probablemente vendió futuros. El dólar llegó a estar a 2% de la banda superior pero después aflojó sobre el cierre. De la misma manera, los bonos llegaron a caer hasta 10% pero ya para el mediodía empezaron a aparecer compradores, cerrando entre 6% y 9% debajo del viernes”, sintetizó el equipo de Research de Puente, citado por Infobae.

En la Bolsa Mexicana de Valores las acciones de Vista Oil & Gas, una petrolera que opera en Argentina, cayeron 8.33% a 656.5 pesos, siendo la emisora con la peor caída intradía.

ADRs también caen

En Nueva York todos los ADR de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street cayeron. La de la mayor pérdida fue BBVA Argentina (-24.41%), seguido por Grupo Supervielle (-23.9%) y por Grupo Financiero Galicia (-23.5%).

Por su parte, el riesgo país que elabora JP Morgan superó los 1,100 puntos básicos el lunes.

Según analistas, uno de los factores de la depreciación del peso argentino, que con la caída de este lunes pierde ya 38.02% en el año, son las dudas de los inversionistas sobre la política monetaria y cambiaria del Gobierno de Milei, la capacidad del Tesoro para refinanciar los abultados vencimientos de deuda y la marcha de la actividad económica, que parece enfriarse.

Por su parte, la deuda pública retrocedía casi 4 por ciento.(Con información de agencias)