Bolsa mexicana termina con moderadas pérdidas tras minutas de reunión de la Fed

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones del miércoles. Los índices cayeron en un mercado que asimilaba las minutas de la Reserva Federal (Fed), mientras esperaba información de política monetaria en Estados Unidos y México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, perdió 0.41% a 58,221.47 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.52% a 1,165.91 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó el descenso de Televisa, de 3.26% a 8.89 pesos, seguida por la compañía de bebidas Becle (José Cuervo), de 3% a 21.04 pesos, y Grupo México, con 2.34% en 124.07 pesos.

Las actas de la Fed revelaron que mantener la tasa sin cambios fue una opinión ampliamente dominante en su encuentro más reciente. "Casi todos los participantes consideraron apropiado mantener el rango objetivo de la tasa", señala el documento publicado este día.

Los operadores esperan ahora un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes, en el simposio anual de banqueros centrales de Jackson Hole. En el aspecto local, también se esperan las minutas del Banxico, que ha moderado el ritmo de recorte de tasas.