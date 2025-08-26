Buscar
Bolsa mexicana retrocede por segundo día; Grupo México lidera las pérdidas

Tras un comienzo de jornada en terreno positivo, los índices accionarios locales extienden las pérdidas, después de vivir su mayor caída diaria en tres meses.

main image

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana de este martes.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana de este martes. Tras un comienzo de jornada en terreno positivo, los índices accionarios locales extienden las pérdidas, después de haber registrado ayer su mayor caída diaria en tres meses.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.34% a 58,290.54 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.48% a 1,166.60.

S&P/BMV IPC

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. El valor que más cae entre los principales es la minera Grupo México, con 1.93% a 122.25 pesos, seguida de Kimberly-Clark, con 1.67% a 35.30, y GAP, con 1.43% a 449.13.

"En los próximos días, habrá oportunidad de incrementar el volumen por movimientos de cierre de mes y mientras tanto hoy será una jornada de condiciones extraordinarias por el rebalanceo del Índice Internacional del MSCI", explicó en una nota Vector Análisis.

Temas relacionados

José Antonio Rivera

Analista de mercados

