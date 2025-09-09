Bolsa mexicana registra un tercer máximo de cierre consecutivo; sube 22.55% en el año

Las bolsas de valores de México terminaron con pequeños avances las negociaciones del martes. Los índices locales subieron levemente, en una sesión marcada por los datos de inflación locales que respaldaron las apuestas de recortes a la tasa del Banxico.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.05% a 60,583.02 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cerro estable en 1.212,87.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría se observaron comportamientos dispares. El conglomerado Orbia Advance destacó con una mejora de 2.14% a 15.72 pesos, mientras que en las pérdidas, el peor valor fue Genomma Lab, con 4.95% a 21.51 pesos.

De esta manera, la bolsa mexicana registró su cuarto avance consecutivo y un tercer cierre récord. Sólo en lo que va de septiembre, el índice S&P/BMV IPC acumula una ganancia de 3.36%, mientras que en el acumulado de 2025, el índice sube 22.55 por ciento.

Jornada marcada por inflación

En los datos económicos, los inversionistas locales asimilaron un aumento de 0.06% en la inflación local en agosto, en línea con lo esperado. A tasa anual, creció 3.57%, más de lo que se vio en junio, pero aún en la meta oficial de 3% +/- 1 punto porcentual.

En cuanto a los precios subyacentes, la inflación mensual fue de 0.22%, por encima de lo esperado. A tasa interanual, el aumento de la inflación subyacente se mantuvo en 4.23%, confirmando las dificultades que enfrenta el país para desacelerar los precios.