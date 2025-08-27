Buscar
Bolsa mexicana perfila tercera caída consecutiva; destaca avance de Televisa

Los índices accionarios locales pierden por tercer día consecutivo, en un mercado que espera cifras económicas en Estados Unidos que podrían dar pistas sobre la política monetaria.

Las bolsas de valores de México operan con caídas en la jornada de media semana.archivo

José Antonio Rivera

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, desciende 0.39% hasta 57,907.83 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.38% a 1,159.29 unidades.

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores retroceden. Orbia Advance lidera los descensos, con 2.44% menos a 13.62 pesos, seguido de Megacable, con 2.33 en 52.42 pesos, y la gigante panificadora Grupo Bimbo, con 2.24% menos a 56.70 pesos.

Contrario al desempeño del mercado, las acciones del gigante de la comunicación Televisa suben 8.45% a 10.01.

