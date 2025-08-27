Bolsa mexicana perfila tercera caída consecutiva; destaca avance de Televisa

Las bolsas de valores de México operan con caídas en la jornada de media semana. Los índices accionarios locales pierden por tercer día consecutivo, en un mercado que espera cifras económicas en Estados Unidos que podrían dar pistas sobre la política monetaria.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, desciende 0.39% hasta 57,907.83 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.38% a 1,159.29 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores retroceden. Orbia Advance lidera los descensos, con 2.44% menos a 13.62 pesos, seguido de Megacable, con 2.33 en 52.42 pesos, y la gigante panificadora Grupo Bimbo, con 2.24% menos a 56.70 pesos.

Contrario al desempeño del mercado, las acciones del gigante de la comunicación Televisa suben 8.45% a 10.01.