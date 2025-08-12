Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana opera con ganancias tras datos de inflación de Estados Unidos
Los índices locales avanzan tras una apertura ligeramente negativa. Las acciones de Volaris, Asur y Grupo México encabezan las ganancias.
Las bolsas de valores de México operan con ganancias la mañana del martes. Los índices locales avanzan tras una apertura ligeramente negativa, con las acciones de Volaris a la cabeza en las ganancias y en una jornada marcada por datos de inflación en Estados Unidos.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.17% a 58,443.44 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 0.15% hasta 1,172.81 unidades.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan los títulos de la aerolínea Volaris, con 4.09% más a 10.94 pesos, seguida de la operadora de aeropuertos Asur, con 1.88% a 596.28, y Grupo México, con 1.78% más a 126.01.
Los inversionistas asimilan datos de inflación de julio ligeramente por debajo de lo esperado en Estados Unidos. Las cifras mantuvieron el apoyo a la apuesta de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a bajar las tasas de interés en su reunión de mediados de septiembre.