Bolsa mexicana marca nuevo máximo de cierre; gana 22.5% en lo que va del año

Las bolsas de valores de México cerraron con avances moderados las negociaciones de este lunes. Los índices bursátiles locales subieron, hilando tres días de ganancias en una racha que renueva sus máximos récord y mejora su sólido rendimiento en el año.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.28% a 60,649.76 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.12% a 1,212.84.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con alzas. Destacaron las acciones de la aseguradora Quálitas, con un avance de 3.95% a 180.12 pesos, seguidas por las de la minera Industrias Peñoles, con 3.01% a 742.77.

La bolsa renovó su récord de cierre por segundo día este lunes. Sólo en lo que va de este mes, el S&P/BMV IPC acumula una ganancia de 3.31%. Con este buen desempeño, en lo que va del año, la referencia bursátil acumula un rendimiento de 22.49 por ciento.