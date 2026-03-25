Bolsa mexicana extiende el avance en mercado atento a noticias sobre la guerra contra Irán

Las bolsas de valores de México suben con fuerza este miércoles, en una tercera jornada consecutiva de avances. Los índices saltan mientras los inversionistas extienden el rebote, en un mercado atento a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 1.77% a 66,939.05 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 1.87% 1,335.51.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, todos los valores avanzan. Destacan las acciones de Banco del Bajío, con 4.38% más de 55.81 pesos, seguidas por las de Gentera, que avanzan 4.30% a 51.61 pesos, y Grupo Financiero Inbursa, con 3.59% hasta 44.67.

Los inversionistas se mantienen atentos a las noticias sobre la guerra de en Oriente Medio. La bolsa local ha subido en los primeros tres de cinco días otorgados por el presidente Donald Trump como pausa a los ataques a plantas eléctricas de Irán.