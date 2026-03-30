Bolsa mexicana cierra con ganancias; destacan Peñoles y Grupo Carso

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias las negociaciones de este lunes. Los índices locales subieron moderadamente tras dos sesiones consecutivas con descensos, en un mercado atento a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.60% a 67,087.64 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 0.72% con 1,338.28.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Industrias Peñoles, con una mejora de 5.53% a 790.07 pesos, seguido de Grupo Carso, de Carlos Slim, con 5.18% a 134.16, y Bimbo, con 2.55% a 59.98.