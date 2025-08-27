Bolsa mexicana cierra con ganancias; acciones de Grupo Televisa suben 7.80%

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones del miércoles Después de una apertura en terreno negativo, los índices accionarios locales subieron, con los inversionistas preparándose para conocer indicadores clave en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.89% a 58,647.52 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.90% a 1,174.24 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. La acción del gigante Televisa encabezó las ganancias, con un avance de 7.80% a 9.95 pesos, seguida por la minera Industrias Peñoles, con un avance de 6.77% a 570.63 pesos.

La bolsa mexicana subió después de haber anotado ayer una segunda caída consecutiva y tras haber marcado el lunes su peor pérdida en tres meses. Con este desempeño, el S&P/BMV IPC aún pierde 0.98% en lo que va de la semana, pero gana 18.45% en este año.

Los inversionistas se preparan para conocer mañana datos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense en el segundo trimestre, en momentos en que el mercado busca claridad sobre el futuro de la tasa de interés de la Reserva Federal.