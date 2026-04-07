Bolsa mexicana cae por segunda jornada consecutiva ante preocupaciones por Oriente Medio

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas por segunda jornada consecutiva. Los índices accionarios locales bajaron en un mercado preocupado por la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, inicie ataques más amplios contra Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.66% a 68,529.22 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.64% al nivel de 1,368.53 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la operadora aeroportuaria OMA, con 3.60% a 246.12 pesos, seguida por Volaris, con 3.54% a 12.26 pesos, y Gentera, con una pérdida de 3.45% a 48.97 pesos.

Trump amenazó con "desatar el infierno" sobre Irán si no abre el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio del petróleo, antes de las 20:00 horas ⁠del este de Estados Unidos. Los mercados se mostraron cautelosos ante la preocupación por una posible escalada.

El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió a Trump de extender su ultimátum por dos semanas para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos que son mediados por su país. La Casa Blanca afirmó que Trump recibió la solicitud y habría una respuesta.