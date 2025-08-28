Bolsa mexicana avanza por segunda jornada; destacan acciones de Peñoles

Las bolsas de valores de valores de México operan con ganancias la mañana de este jueves. Los índices bursátiles locales suben, por segunda jornada consecutiva, en un mercado que asimila indicadores positivas de la economía de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.40% a 58,883.86 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.36% a 1,178.42.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan las acciones de la minera Industrias Peñoles, con una mejora de 3.92% más a 593 pesos, seguidos por los de la aseguradora Quálitas, con 3.03% a 172.85.

El Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense aumentó 3.3% en el segundo trimestre, por encima de una primera estimación de 3.0%. Otro reporte mostró que las nuevas solicitudes de apoyos por desempleo en ese país descendieron la semana pasada.

La bolsa mexicana dio la vuelta y avanzó ayer, luego de apuntar a su tercera caída al hilo. "El S&P/BMV IPC subió tras tocar un mínimo de 57,524, perforando el promedio móvil de un mes. El cierre sobre ese nivel refuerza este repunte", destacó CopKapital.