BMV opera con ganancias; acciones de Grupo México rebotan moderadamente tras desplome

Las bolsas de valores de México negocian en terreno positivo la mañana de este martes. Los índices locales suben tras haber anotado ayer su segunda peor caída en lo que va del año, en una sesión marcada por el desplome de los títulos de Grupo México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.68% a 60,814.89 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.62% en 1,217.69.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores suben. Destaca Grupo México, con un avance de 2.40% a 139.26 pesos, seguido por la aseguradora Quálitas, con 1.99% a 171.49 pesos, y Coca Cola FEMSA, que cae 1.72% a 154.45 pesos.

Los títulos de la minera Grupo México cayeron ayer más de 15%, llevando a la plaza local a su segunda peor caída en lo que va de este año. El fuerte retroceso se registró después de que la firma presentó el viernes una oferta vinculante para adquirir Banamex.

"El negocio bancario mexicano enfrenta una regulación cada vez más intensa y con menores márgenes de intermediación, en tanto que la base industrial y minera de Grupo México había gozado de estabilidad", dijo Felipe Mendoza, analista de ATFX LATAM.