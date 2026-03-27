BMV cae marginalmente; perfila primera semana positiva desde el inicio de la guerra contra Irán

Las bolsas de valores de México negocian con pérdidas marginales la mañana de este viernes. Los índices accionarios locales caen por segundo día consecutivo, aunque perfilando una primera semana de ganancias desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, pierde 0.05% a 67,029.99 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.02% a 1,336.34 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Los inversionistas se mantiene atentos a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio. La plaza local perfila su primera semana de avances, desde que comenzó el conflicto, con una mejora de más de 4%, asimilando además un recorte de tasas de interés locales.

Al interior del índice de referencia, s observan desempeños mixtos. Las pérdidas las lideran Quálitas, con 1.97% a 169.81 pesos, y Megacable, con 1.91% a 62.07 pesos. En las alzas, Becle avanza 1.67% a 15.82 pesos, seguido de Sigma Foods, con 1.55% a 17.64.