BMV y Biva, suman tres jornadas bajando

El mercado de valores mexicano sostuvo el tono negativo a lo largo de la sesión del lunes, sin variaciones significativas, a la espera de información relevante que será dada a conocer en la semana.

Al final de la sesión el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajó menos de un punto a 58,319.7 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.14% a 1,186.7 enteros.

Las canastas accionarias cayeron por tercera ocasión en las últimas cuatro sesiones. Pese a ello, el IPC continuó a menos de 1% de buscar renovar su nivel histórico.

Los operadores incorporaron que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan binacional de combate a la plaga conocida como gusano barrenador, que afecta a las reses vivas y que provocó el cierre de la frontera estadounidense al comercio de este producto proveniente de granjas mexicanas.

Una buena relación entre ambos gobiernos ha ganado relevancia de cara a las negociaciones mediante las que México busca conservar un trato preferencial en medio de la política arancelaria estadounidense.

Los portafolios también se posicionan de cara a datos de los siguientes días, lo que incluye las ventas minoristas, la revisión del desempeño económico del segundo trimestre y la inflación al consumidor de la primera quincena de agosto. Además, serán dadas a conocer las minutas de la pasada reunión de Banco de México.

La evolución de las conversaciones que buscan un alto al fuego entre Rusia y Ucrania también tienen la atención de los inversionistas.