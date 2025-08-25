Bitcoin cae por debajo de los 110,000 dólares

El precio de Bitcoin registra un descenso en la tarde de este lunes y cotiza por debajo de los 110 mil dólares, ante la venta de los activos de los grandes inversionistas, la incertidumbre de la Reserva Federal (Fed) y la ruptura de soportes técnicos.

La criptomoneda más famosa del mercado, creada por Satoshi Nakamoto, registra un descenso de 3.03% y se vende en109,653.7 dólares por unidad, con lo que apunta su tercera jornada con pérdidas.

Además, la criptodivisa tiene su peor caída desde el 14 de agosto pasado, cuando retrocedió 4.06 por ciento.

De acuerdo con un análisis CoinMarketCap, entre los principales motivos de esta caída se encuentran una venta multimillonaria por parte de ballenas, la incertidumbre en torno a la política de la Reserva Federal y la pérdida de soportes técnicos importantes.