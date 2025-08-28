BID Invest emite bono por 2,500 millones de pesos en BIVA

BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), regresó al mercado mexicano con la colocación de un bono social por 2,500 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), con lo que reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el impulso a las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes).

“Nos enorgullece que BID Invest continúe confiando en el mercado mexicano y en BIVA como plataforma para impulsar proyectos con impacto social. Este bono social demuestra el interés de los inversionistas por apoyar a las Pymes y refleja la fortaleza y competitividad de nuestro mercado de valores”, destacó María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores.

La emisión recibió las más altas calificaciones crediticias locales, AAA.mx por Moody's y AAA (mex) por Fitch Ratings.

Registró una fuerte demanda por parte de inversionistas institucionales. Banco Santander y BBVA participaron como agentes colocadores de la operación, registrando una demanda por 4,650 millones de pesos, equivalente a 1.9 veces el monto ofertado.

En total, los bonos sociales de BID Invest en México han beneficiado a más de 360,000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), contribuyendo además a la creación de 13,000 nuevos empleos formales.

Es la quinta emisión de BID Invest en México bajo su Marco de Deuda Sostenible y la décimo primera desde 2007, consolidando su estrategia de ofrecer financiamiento en moneda local para reducir la exposición de sus clientes a la volatilidad cambiaria y fomentar una deuda más sostenible.